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Суд обязал «Новую газету» опубликовать опровержение статьи о «Победе»
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Суд обязал «Новую газету» опубликовать опровержение статьи о «Победе»
Общество, 13:38
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Суд обязал «Новую газету» опубликовать опровержение статьи о «Победе»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») о защите деловой репутации и обязал «Новую газету» удалить из статьи на сайте ряд утверждений о перевозчике. Также издание должно опубликовать опровержение. Об этом говорится (.pdf) в материалах картотеки суда.

Суд признал недействительным и порочащими деловую репутацию пять фрагментов публикации «Квест «Победа». «Игра для людей с крепкой нервной системой, приключение для группы до 186 человек. Инструкция по прохождению».

Статья журналиста «Новой газеты» Анастасии Егоровой была опубликована на сайте издания в августе 2016 года. Журналист описывала личный опыт полетов рейсами «Победы» по маршрутам Москва — Тюмень и Сургут — Москва. Автор утверждала, что лоукостер постоянно нарушает права пассажиров, платить приходится за все, что «может показаться организаторам квеста багажом», а также что самолеты перевозчика не прибывают вовремя в пункт назначения. Кроме того она пожаловалась на невежливое обращение со стороны сотрудников авиакомпании.

6 октября 2016 году «Победа» подала в столичный арбитраж иск к «Новой газете» о защите деловой репутации. Вторым ответчиком в иске (кроме газеты) была автор статьи Анастасия Егорова. Сумма взыскания составляла 2 млн руб. В авиакомпании утверждали, что факты в статье «Квест «Победа» не соответствуют действительности.

Арбитражный суд Москвы 18 октября 2016 года оставил этот иск без рассмотрения (.pdf). Причиной было указано «нарушение истцом требований Арбитражного процессуального кодекса». По данным суда, представители «Победы» не приложили к своему требованию доказательств того, что иск и приложения к нему были отправлены ответчикам. Также в суде не обнаружили подтверждений оплаты авиакомпанией госпошлины и «соблюдения претензионного порядка разрешения спора».

В феврале 2017 года столичный арбитраж отказался рассматривать иск «Победы» против «Новой газеты» о защите деловой репутации из-за того, что истец не отправил заранее претензию автору статьи. Это нарушило порядок рассмотрения жалобы.

В мае суд удовлетворил апеллционную жалобу «Победы» и постановил направить иск авиакомпании на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы.

Теги: иск , «Новая газета» , Арбитражный суд Москвы , авиакомпания «Победа»
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