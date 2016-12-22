В Казани завели более 200 уголовных дел после звонков о минировании

В Казани правоохранительные органы возбудили более 200 уголовных дел в связи с ложными звонками о минировании различных учреждений и социальных объектов. Об этом сообщил заместитель начальника управления МВД России по Казани Валерий Саматошенков, говорится в сообщении мэрии города.

Всего в Казани были зафиксированы три волны звонков о минировании — 16 сентября, 3 октября и 5 октября. По оценкам МВД, из-за телефонных террористов за эти дни в городе были эвакуированы порядка 89 тыс. человек. В результате полиция возбудила более 200 уголовных дел по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

На проверку поступавших сообщений были отвлечены значительные силы правоохранительных органов и экстренных служб, рассказал Саматошенков. «Так, 16 сентября были задействованы более 170 сотрудников МВД, 50 сотрудников Росгвардии, 60 сотрудников МЧС РТ, 11 бригад скорой медицинской помощи, 3 октября задействованы свыше 1200 сотрудников, 5 октября — свыше 300 сотрудников», — сообщил он.

Волна анонимных звонков о минировании различных зданий прокатилась по России начиная с 10 сентября. В сотнях российских городов были эвакуированы сотни тысяч людей. Все сообщения о заложенных бомбах оказались ложными. В начале октября ФСБ сообщила, что спецслужбам удалось установить несколько лиц, которые могут быть причастны к звонкам о минировании. По словам главы ведомства Александра Бортникова, в телефонном терроризме подозреваются четверо россиян, находящихся за границей. При этом, по его словам, у подозреваемых есть пособники на территории России.