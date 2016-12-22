Путин наградил главу Louis Vuitton медалью Пушкина

Президент Владимир Путин наградил медалью Пушкина президента французской группы компаний Moet Hennessy — Louis Vuitton ​Бернара Арно. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, медаль Арно получил за «укрепление дружбы и сотрудничества между народами», а также за «плодотворную деятельность» по сближению культур.

Бернар Арно занимает в индексе миллиардеров Bloomberg седьмое место, его состояние оценивается в $57 млрд. Глава Moet Hennessy — Louis Vuitton также признан богатейшим человеком Франции.

Российский лидер встречался с Арно в ноябре 2016 года. Тогда президент поблагодарил бизнесмена за проведение выставки в Париже «Сергей Щукин. Шедевры нового искусства». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре о выставке отмечал, что Louis Vuitton вносит не только «существенный вклад в развитие культурных и исторических связей между Россией и Францией», но и развивает двусторонние торгово-экономические отношения.