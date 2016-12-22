В Рязани задержали участника банды «желтых хризантем»

Сотрудники полиции задержали в Рязани четвертого участника банды «желтых хризантем», получившей известность грабежами ювелирных магазинов, а также серией убийств предпринимателей, совершенных на территории Москвы с 2009 по 2011 год. Об этом говорится на сайте Следственного комитета России.

Задержанный — 38-летний житель Подмосковья Денис Сарычев. По версии следствия, 7 марта 2009 года он вместе с соучастниками совершил разбойное нападение на квартиру в Заревом проезде в Москве. В ходе нападения участники банды жестоко убили трех человек, в том числе ребенка. Преступники похитили имущество на сумму в 2,9 млн руб.

«Ему [Сарычеву] предъявлено обвинение. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК.

Согласно информации следователей, ранее была установлена причастность трех участников банды — Сергея Балихина, Виктора Якубива и Марата Юсупова — к убийству девяти человек в столице. В 2014 году Балихин был осужден пожизненно, Якубив — на 14 лет, Юсупов — на 22 года лишения свободы.

Следователи уточняют, что в ходе нападений один из бандитов прятал лицо за букетом желтых хризантем, из-за чего банда и получила свое название.

В сентябре РБК со ссылкой на источники в МВД России и в управлении ведомства по Ростовской области сообщал, что суд арестовал последнего, пятого участника банды. Речь шла о 40-летнем жителе города Гуково Ростовской области Сергее Ходыкине, причастном к убийству уроженца Республики Бангладеш по фамилии Ашрафур (был убит при разбойном нападении в 2007 году).

Ходыкина этапировали в Москву, против него Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).