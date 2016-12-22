При нападении на банк в Египте погибли шесть человек

Шесть человек погибли, 17 пострадали в результате нападения на отделение банка в египетском городе Эль-Ариш на севере Синайского полуострова. Об этом сообщает газета Masrawy со ссылкой на полицию.

Неизвестные прибыли к отделению банка «Аль-Ахли» на краденом автомобиле Chevrolet и нескольких мотоциклах. Часть из них проникла в банк, другие принялись стрелять по полицейскому посту, расположенному рядом с церковью. В результате перестрелки погибли несколько охранявших банк полицейских, а также случайные прохожие.

Грабителям удалось похитить деньги и скрыться. В настоящее время их ищет полиция.

По данным газеты, которая ссылается на военного представителя Египта, накануне, 15 октября, египетская армия столкнулась с вооруженным нападением, совершенным из засады в городе Шейх-Зувейд на севере Синая. В результате нападения погибли шесть военных и не менее 35 боевиков.