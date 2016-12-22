Представитель Марьянова опровергла установление причины смерти актера

Алевтина Кунгурова — представитель скончавшегося актера Дмитрия Марьянова — в разговоре с РБК опровергла установление предварительной причины смерти актера.

«Вскрытие было, но заключения пока еще не дали. Пока непонятно [что стало причиной смерти], там [в заключении по вскрытию] уже будет написано тромб это, инсульт это, или что это. Ждем заключение», — cообщила РБК представитель.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что предварительной причиной смерти актера стал оторвавшийся тромб.

Дмитрий Марьянов умер 15 октября в возрасте 47 лет. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что актер почувствовал себя плохо в автомобиле, в котором он находился в качестве пассажира. Друзья актера остановили машину у поста ГАИ. Марьянова госпитализировали, однако спасти его не удалось.

В пресс-службе Росздравнадзора сообщили о намерении проверить станцию скорой помощи в подмосковной Лобне. Проверку решили провести после сообщений СМИ о том, что актер мог умереть из-за отказа скорой оперативно приехать на вызов. Позднее аналогичную проверку организовал Следственный комитет.