Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,57 57,06 EUR Нал. 67,90 67,23 USD Бирж. 57,29 +0,13 EUR Бирж. 67,55 -0,09 USD ЦБ. 57,09 -0,53 EUR ЦБ. 67,30 -0,84 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5603,90 -71,88 ММВБ 2100,97 +0,10% РТС 1155,38 -0,11% Brent 57,93 +1,28% DJIA 22871,72 +0,13% Nasdaq 6605,80 +0,22% FTSE 7539,89 +0,06%
Dizaster рассказал о рэп-баттле с Oxxxymiron
Лента новостей
СМИ опубликовали видеозапись убийства мужчины в центре Москвы 12:11, Общество «Рособоронэкспорт» отчитался о «знаковых контрактах» с саудитами 12:04, Политика Лидер Каталонии отправил письмо премьеру Испании с предложением о встрече 11:52, Политика Путин поздравил с юбилеем оперного певца Дмитрия Хворостовского 11:45, Общество Павленский поджег в центре Парижа здание Банка Франции 11:41, Политика Яровая предложила ввести ответственность за создание «резиновых офисов» 11:40, Общество Синоптики предупредили о приходе «глубокой осени» 11:34, Общество Клименко прокомментировал штраф Telegram за отказ сотрудничать с ФСБ 11:28, Технологии и медиа «Зеленый» дом: что представляет собой экологически чистое жилье 11:23, Партнерский материал Президент группы ПИК Сергей Гордеев увеличил долю в компании 11:19, Бизнес Представитель Ротенберга опроверг данные о контракте на мост на Сахалин 11:12, Бизнес Oxxxymiron прокомментировал свой рэп-баттл с Dizaster’ом 11:07, Общество Как цифровая экономика может изменить финансовую и банковскую системы 11:05, Партнерский материал IV конференция «Роль и место ИТС в сети платных автомобильных дорог РФ» 11:05, Пресс-релизы СК после смерти Марьянова начал проверку действий врачей скорой помощи 11:03, Общество Средний возраст новых губернаторов с 2013 года упал на девять лет 11:00, Политика Путин стал чаще назначать варягов губернаторами 10:50, Политика Жители пяти населенных пунктов в Кабардино-Балкарии остались без света 10:46, Общество Мария Шарапова поднялась на 29 позиций в рейтинге WTA 10:45, Спорт «Технопромэкспорт» подал встречный иск к Siemens по сделке с турбинами 10:40, Бизнес Неизвестные застрелили мужчину в центре Москвы 10:37, Общество В Москве эвакуировали торговый центр «Вавилон» 10:35, Общество ФАС предложила продавать дешевые презервативы в вендинговых аппаратах 10:29, Общество Елена Панфилова ушла с поста вице-президента Transparency International 10:15, Общество Возобновились рейсы парома из КНДР во Владивосток 10:13, Общество Polymetal увеличил квартальное производство золота почти на 40% 10:09, Бизнес Суд оштрафовал Telegram за отказ сотрудничать с ФСБ 10:04, Политика Реальная угроза: тест-драйв Mercedes-AMG GT 10:04, Авто
Dizaster рассказал о рэп-баттле с Oxxxymiron
Общество, 12:16
0
Dizaster рассказал о рэп-баттле с Oxxxymiron

Американский рэпер Dizaster (Башир Ягами) на своей странице в Twitter прокомментировал баттл с россиянином ​Oxxxymiron (Мироном Федоровым).

«Я никогда не испытывал такого удовольствия при подготовке к баттлу, за исключением разве баттлов с Dumbfoundead (рэпер Джонатан Парк. — РБК) и Gjonaj. Это пример того, каким и должен быть рэп-баттл», — рассказал он.

В еще одном твите он поблагодарил Oxxxymiron за поединок. «Мы устроили шикарную ночь! Oxxxymiron, ты был невероятным», — написал Dizaster.

По словам Dizaster, были в баттле с русским рэпером и свои сложности. «Одним из самых больших вызовов, с которым я столкнулся и преодолел, было выдерживание ритма для толпы. Это было тяжело, но увлекательно и полезно», — написал рэпер.

Ранее о своих впечатлениях по итогам поединка написал Oxxxymiron. «Живой, счастливый, что смог, обещаю не чсв-шничать (ЧСВ — чувство собственной важности. — РБК), хоть сейчас и сложно. Огромное спасибо всем за поддержку», — написал он.

С рэпа по нитке: как зарабатывают мировые хип-хоп-лиги
Бизнес

Поединок двух рэперов прошел в Лос-Анджелесе 15 октября в 15:00 (01:00 16 октября по Москве). Организатором мероприятия выступила баттл-площадка KOTD (Канада). Как сообщал РБК, по самым скромным подсчетам (продажа 1400 билетов по цене в $50 за шт. и минимум одна рекламная интеграция в ролик ($30 тыс.), баттл мог принести организаторам $100 тыс. дохода.

Теги: Oxxxymiron , рэп-баттл , Dizaster
Главное
Эксперты придумали для россиян новый сбор на медуслуги и образование Экономика
Материалы по теме
Oxxxymiron прокомментировал свой рэп-баттл с Dizaster’ом Общество
В США прошел рэп-баттл между Oxxxymiron’ом и Dizaster’ом Политика
Мединский рассказал о своем отношении к рэп-баттлам Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку