Dizaster рассказал о рэп-баттле с Oxxxymiron

Американский рэпер Dizaster (Башир Ягами) на своей странице в Twitter прокомментировал баттл с россиянином ​Oxxxymiron (Мироном Федоровым).

«Я никогда не испытывал такого удовольствия при подготовке к баттлу, за исключением разве баттлов с Dumbfoundead (рэпер Джонатан Парк. — РБК) и Gjonaj. Это пример того, каким и должен быть рэп-баттл», — рассказал он.

В еще одном твите он поблагодарил Oxxxymiron за поединок. «Мы устроили шикарную ночь! Oxxxymiron, ты был невероятным», — написал Dizaster.

По словам Dizaster, были в баттле с русским рэпером и свои сложности. «Одним из самых больших вызовов, с которым я столкнулся и преодолел, было выдерживание ритма для толпы. Это было тяжело, но увлекательно и полезно», — написал рэпер.

Ранее о своих впечатлениях по итогам поединка написал Oxxxymiron. «Живой, счастливый, что смог, обещаю не чсв-шничать (ЧСВ — чувство собственной важности. — РБК), хоть сейчас и сложно. Огромное спасибо всем за поддержку», — написал он.

Поединок двух рэперов прошел в Лос-Анджелесе 15 октября в 15:00 (01:00 16 октября по Москве). Организатором мероприятия выступила баттл-площадка KOTD (Канада). Как сообщал РБК, по самым скромным подсчетам (продажа 1400 билетов по цене в $50 за шт. и минимум одна рекламная интеграция в ролик ($30 тыс.), баттл мог принести организаторам $100 тыс. дохода.