Рособоронэкспорт отчитался о «знаковых оружейных контрактах» с саудитами

Компания «Рособоронэкспорт» подписала ряд «знаковых контрактов» с ​Саудовской Аравией. Об этом журналистам рассказал заместитель гендиректора компании Сергей Гореславский, передает ТАСС.

По словам Гореславского, подписание контрактов состоялось по итогам переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Детали соглашений представитель «Рособоронэкспорта» не назвал.

Ранее Россия официально объявила о поставке саудитам комплекса С-400 «Триумф», противотанковых ракетных комплексов «Корнет-ЭМ», тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Буратино» и гранатометов АГС-30.

Как сообщала «РИА-Новости» официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева, на территории Саудовской Аравии также начнется производство автоматов Калашникова АК-103 и патронов к нему. Соответствующий контракт подписали «Рособоронэкспорт» и Saudi Arabian Military Industries (SAMI).



О том, что Эр-Рияд и Москва договорились о поставке вооружения, стало известно 5 октября. Как сообщал источник РБК в «Алмаз-Антее», всего было заключено пять контрактов. По данным газеты «Коммерсантъ», сумма всех оружейных контрактов с саудитами превысила $3 млрд, $2 млрд из них составила покупка С-400.