Синоптики предупредили о приходе «глубокой осени»

Синоптики пообещали потепление в Москве во вторник и в среду. Об этом РБК рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Во вторник, 17 октября, ожидается плюс 9–11 градусов, в среду — плюс 10–12 градусов. Но все равно будет преобладать облачная погода с небольшими дождями, ветер 5–10 м/c», — сообщил он. По словам Леуса, с четверга начнется похолодание, поскольку приближается «глубокая осень».

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец уже обещал «полное погружение в осень» в столице с середины октября, а также затяжные дожди.