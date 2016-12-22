Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем оперного певца Дмитрия Хворостовского. Сообщение об этом размещено на сайте президента России.

В поздравительной телеграмме президент России пожелал ему здоровья, оптимизма, бодрого душевного настроя, а также отметил «яркое и щедрое дарование» и «потрясающую работоспособность» Хворостовского, которые позволили ему «снискать славу одного из выдающихся баритонов современности».

«И, конечно, с особой теплотой и самыми добрыми чувствами к Вам относятся на Родине, в России», — говорится ​в телеграмме президента.

Ранее, 11 октября, газета «Комсомольская правда» опубликовала ошибочное сообщение о смерти Хворостовского, который с 2015 года борется с опухолью мозга. Вскоре после появления публикации информацию о смерти певца опровергла его жена Флоранс и директор оперного певца Марк Хилдрю.

После появления опровержений в редакции «Комсомольской правды» принесли свои извинения семье артиста и объявили, что в газете пройдет «серьезный разбор полетов» в связи с появлением не соответствующей действительности информации.

В 2015 году Хворостовский объявил, что страдает от опухоли мозга и начинает лечение. ​Из-за болезни он отменял свои выступления в Вене в сентябре 2016 года и в декабре того же года в Москве. Тогда же Хворостовский отказался от участия в оперных постановках.

В июне 2017 года Хворостовский отменил запланированные на сезон 2017–2018 выступления в Венской государственной опере, а затем отменил выступление в Большом зале Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, запланированное на конец сентября.

