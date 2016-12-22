Лидер Каталонии отправил письмо премьеру Испании с предложением о встрече

Глава Каталонии Карлес Пучдемон направил письмо испанскому премьеру Мариано Рахою, пишет El Pais. В нем каталонский лидер предлагает встретиться и обсудить взаимоотношения Барселоны и Мадрида.

Как отмечает издание, письмо составлено «в примирительном тоне». В письме Пучдемон не стал давать окончательный ответ на вопрос о том, стоит ли расценивать декларацию, принятую ранее в Барселоне, объявлением независимости. Каталонский лидер в своем письме напомнил Рахою, что решение по этому вопросу отложено на два месяца.

Глава Каталонии предложил Рахою встречу для обсуждения накопившихся противоречий между регионом и центральным правительством Испании. «Мы хотим все обсудить, как это принято в демократических государствах», — написал Пучдемон. В письме он подчеркнул, что Каталония намерена приложить все усилия для выстраивания диалога с Мадридом.

При этом Пучдемон отводит на выстраивание диалога с испанским правительством два месяца. Каталонский лидер не стал в письме конкретизировать, что будет, если соглашение о переговорах с Мадридом не будет достигнуто за этот период. Позднее ответ на этот вопрос дал глава МВД Каталонии Хоаким Форн. В интервью журналистам он пояснил, что если переговоры с Мадридом не состоятся, через два месяца регион окончательно объявит о своей независимости.

Также в письме Пучдемон потребовал от испанского правительства отказаться от репрессий в отношении сторонников каталонской независимости. В числе мер давления, которые применяет Мадрид, он упомянул уголовное преследование в отношении политиков Каталонии и организаторов референдума о независимости и блокирование каталонских сайтов.

Правительство Испании пока не дало официальный ответ на письмо Пучдемона. В то же время документ уже прокомментировал глава испанского Минюста Рафаэль Катала. «Письмо не дает нам нужные ответы, но мы изучаем его», — заявил он. Катала отметил, что Пучдемон не дал однозначного ответа на вопрос о том, была ли фактически объявлена независимость региона, несмотря на то, что ранее власти Испании потребовали от него установления ясности.

Срок ответа на запрос Мадрида о статусе Каталонии истек в 10:00 понедельника, 16 октября. Окончательное решение по этому вопросу должно быть принято до четверга, 19 октября. В противном случае это дает испанскому правительству право задействовать ст. 155 Конституции, которая подразумевает отмену автономии и региона для восстановления конституционного порядка.