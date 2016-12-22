Клименко прокомментировал штраф Telegram за отказ сотрудничать с ФСБ

​Советник российского президента по интернету Герман Клименко, комментируя решение суда, заявил, что «нетрадиционные попытки» убедить основателя Telegram Павла Дурова сотрудничать с ФСБ провалились. Об этом Клименко заявил РБК.



«Сложно комментировать судебные решения без документов. Но в данном случае фабула дела более-менее очевидна. Не так давно руководство Роскомнадзора пыталось «принудить Telegram к миру», убедить исполнять законы РФ хотя бы в рамках ОРИ (организатора распространения информации. — РБК). Судя по решению суда, попытки нетрадиционного убеждения (открытые письма регуляторов к подопечным сложно назвать традиционными методами) провалились», — сказал советник президента.

Клименко подчеркнул, что основатель мессенджера, «как и ожидалось», проигнорировал решения российских регуляторов и судов. По словам советника, ему «трудно представить» аналогичное судебное дело по отношению к другому отечественному ОРИ (организатору распространения информации).

Суд оштрафовал Telegram за отказ сотрудничать с ФСБ в понедельник, 16 октября. Согласно решению Мирового суда Мещанского района Москвы, компания Telegram Messenger LLP отказалась предоставить спецслужбам информацию для декодирования сообщений пользователей. «Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 800 тыс. руб.», — озвучила решение судья Юлия Данильчик.

Представители компании в суде не присутствовали.

По материалам дела, ФСБ направила запрос в офис Telegram в Лондоне 12 июля, на который компания не ответила. ​31 августа спецслужба сообщила руководству мессенджера о намерении составить протокол об административном правонарушении, что и было сделано 14 сентября.