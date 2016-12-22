Президент группы ПИК Сергей Гордеев увеличил долю в компании

Президент и основной акционер группы компаний «ПИК» Сергей Гордеев увеличил долю в компании до 74,6%. Об этом свидетельствует сообщение пресс-службы, опубликованное на сайте группы ПИК.

Увеличение доли Гордеева в компании произошло после обязательного предложения миноритариям. До этого ему принадлежало более 50% акций. Сделку Гордеев совершил по цене в 290,7 руб. за одну обыкновенную акцию. Это на 5,7% больше стоимости акций при сделке, которую он заключил этим летом со структурами Микаила Шишханова и Александра Мамута.

В сообщении пресс-службы подтверждаются планы по увеличению доли акций, находящихся в свободном обращении, с помощью вторичного размещения. «Одновременно ПИК уделяет первоочередное внимание операционным и финансовым целям, в том числе снижению стоимости финансирования, а также наращиванию рыночной доли в ключевых для компании сегментах и регионах присутствия», — подчеркнули в пресс-службе.

Контролирующий пакет акций в ГК «ПИК» Гордеев получил в июле, когда была завершена сделка по выкупу долей у структур Александра Мамута и Микаила Шишханова. До сделки ему принадлежало 29,9% акций, однако с помощью покупки он увеличил долю до 50,02%.

В декабре ГК «ПИК» за 11,7 млрд руб. приобрела у Гордеева инвестиционно-строительную компанию «Мортон». После этой сделки группа компаний стала крупнейшим девелопером жилой недвижимости в России. Согласно отчету за девять месяцев 2017 года, ГК «ПИК» увеличила общий объем поступлений денежных средств до 144,9 млрд руб. Рост этого показателя по сравнению с 2016 годом составил 113,4%. Объем реализации недвижимости с начала года увеличился на 94,8%, до 1 231 тыс. кв. м.