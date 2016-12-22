Жители пяти населенных пунктов в Кабардино-Балкарии остались без света

В Кабардино-Балкарии жители пяти населенных пунктов остались без электроснабжения, сообщается на сайте регионального МЧС.

Так, без света остались жители населенных пунктов Чегем 2, Яникоя, Лечинкая. Частично были обесточены город Чегем и село Шалушка.

Причиной отключения электроснабжения стал шквалистый ветер, который привел к перехлесту линий электропередачи.

4 октября как минимум 69 тыс. жителей Якутии остались без света из-за отключения линии высокого напряжения Сунтар — Вилюйск. В результате были обесточены семь подстанций.