Жители пяти населенных пунктов в Кабардино-Балкарии остались без света
Общество, 10:46
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Жители пяти населенных пунктов в Кабардино-Балкарии остались без света
В Кабардино-Балкарии жители пяти населенных пунктов остались без электроснабжения, сообщается на сайте регионального МЧС.
Так, без света остались жители населенных пунктов Чегем 2, Яникоя, Лечинкая. Частично были обесточены город Чегем и село Шалушка.
Причиной отключения электроснабжения стал шквалистый ветер, который привел к перехлесту линий электропередачи.
4 октября как минимум 69 тыс. жителей Якутии остались без света из-за отключения линии высокого напряжения Сунтар — Вилюйск. В результате были обесточены семь подстанций.