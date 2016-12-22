В Москве эвакуировали торговый центр «Вавилон»

В Москве сотрудники службы безопасности эвакуировали торговый центр «Вавилон». Об этом РБК сообщили в центральном офисе сети обувных магазинов Högl, один из которых находится в этом торговом центре.

Торговый центр расположен по адресу Проспект мира, 211. По данным ТАСС, в общей сложности эвакуировали около 1 тыс. человек. Согласно сообщению представителей торгового центра в Instagram, эвакуация была проведена после анонимного звонка.

Накануне, 15 октября, В Москве эвакуировали гостиницы «Космос», «Измайлово» и «Будапешт», а также ТЦ «Авиапарк», «Водный» и «Атлантис». Эвакуация людей проводилась после того, как неизвестный сообщил о минировании зданий. Сообщения о заложенной бомбе не подтвердились.

Волна анонимных звонков о минировании разливных зданий прокатилась по России, начиная с 10 сентября. В сотнях российских городов были эвакуированы десятки тысяч людей, все сообщения также оказались ложными. По факту звонков о минировании ФСБ России возбудило уголовное дело по ст. 207 УК РФ (телефонный терроризм).

В начале октября глава ФСБ Александр Бортников заявил, что сотрудники спецслужб установили четырех подозреваемых, звонивших в полицию и сообщавших о заложенной взрывчатке. Ими оказались четверо россиян, находящихся за границей.