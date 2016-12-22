Возобновились рейсы парома из КНДР во Владивосток

Морское сообщение между Владивостоком и северокорейским портом Раджин возобновилось. Об этом «РИА Новости» сообщил ​глава компании-перевозчика «ИнвестСтройТрест» Владимир Баранов.

По словам Баранова, перевозка пассажиров пока не осуществляется. «Перевозим только грузы, так как переговоры с руководством ООО «Владивостокский морской терминал» продолжаются», — сказал гендиректор.

Сообщение между Владивостоком и Северной Кореей совершает паром ManGyongBong, рейсы которого были приостановлены в начале сентября на неопределенный срок. Как пояснял глава компании-перевозчика, рейсы пришлось приостановить из-за дороговизны коммерческих услуг, предоставляемых «Владивостокским морским терминалом».

Эта компания сдает в аренду причалы морского вокзала города, при этом ни к каким другим причалам суднам по законодательству подходить нельзя, так как на «Владивостокском морском терминале» расположен пункт пропуска. «ИнвестСтройТрест» открыл сообщение между портом Раджин и Владивостоком в мае. Из Раджина паром отправлялся каждую среду, из Владивостока — каждую пятницу.