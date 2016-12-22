Polymetal увеличил квартальное производство золота почти на 40%

Горнорудная компания Polymetal («Полиметалл») Александра Несиса опубликовала отчетность за третий квартал 2017 года. Согласно пресс-релизу компании, квартальное производство золота по сравнению с прошлым годом выросло на 38%.

Всего за квартал Polymetal произвел 470 тыс. унций в золотом эквиваленте, что на 26% больше аналогичного периода 2016 года. В компании связали это с ростом показателей на предприятиях Албазино, Майское, Светлое и Варваринское. Объем продаж в третьем квартале составил $546 млн.

Всего за девять месяцев 2017 года производство компании составило 1 028 тыс. унций золотого эквивалента. При этом квартальное производство серебра в Polymetal снизилось на 7%, что в компании объяснили запланированным снижением содержаний на подземном руднике Дукат.

Компания Polymetal занимается добычей и геологоразведкой в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае и на Чукотке. Международные активы компании расположены в Казахстане и Армении. Крупнейшими акционерами компании являются группа «ИСТ» Александра Несиса (27,13%) и PPF Group Петра Келлнера (около 13%).

В начале октября пакет акций компании в размере 7,56% приобрел банк «Открытие».