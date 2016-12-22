Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,53 56,95 EUR Нал. 67,87 67,14 USD Бирж. 57,11 -0,05 EUR Бирж. 67,35 -0,29 USD ЦБ. 57,62 -0,07 EUR ЦБ. 68,14 -0,30 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5597,51 -78,27 ММВБ 2103,00 +0,20% РТС 1160,07 +0,30% Brent 58,05 +1,49% DJIA 22871,72 +0,13% Nasdaq 6605,80 +0,22% FTSE 7539,64 +0,06%
Polymetal увеличил квартальное производство золота почти на 40%
Лента новостей
Елена Панфилова ушла с поста вице-президента Transparency International 10:15, Общество Возобновились рейсы парома из КНДР во Владивосток 10:13, Общество Polymetal увеличил квартальное производство золота почти на 40% 10:09, Бизнес Суд оштрафовал Telegram за отказ сотрудничать с ФСБ 10:04, Политика «Варяг» из центра: как изменился портрет губернатора-новичка за 18 лет 10:00, Политика Истории создания малого бизнеса от первого лица 09:49, РБК и METRO В ООН осудили теракт в столице Сомали 09:47, Общество Как заработать на современном искусстве, даже если вы не миллионер 09:44, РБК и Phillips Нетаньяху заявил о поддержке стратегии Трампа по противодействию Ирану 09:44, Политика Госдуме предложили ужесточить наказание за подделку финотчетности 09:41, Общество NYT заявила о киберпрограмме Пхеньяна для хищения денег 09:38, Политика Более 40% россиян заявили о худших временах впереди 09:27, Общество В Чернобыльской зоне отчуждения задержали сталкеров из России 09:13, Общество В Госдуму внесли законопроект о защите сообщивших о коррупции на работе 09:08, Общество Сбербанк объявил об упрощении условий по потребительским кредитам 09:01, Финансы В США прошел рэп-баттл между Oxxxymiron’ом и Dizaster’ом 08:16, Политика СМИ узнали об успевших сбросить акции «ФК Открытие» фондах до его санации 08:05, Финансы ФСБ изъяла в Комсомольске-на-Амуре черную икру стоимостью 50 млн руб. 07:09, Общество В США при взрыве на нефтяной платформе пострадали семь человек 06:24, Общество Пентагон призвал Ирак и курдов избегать дальнейшей эскалации 05:51, Политика В Госдуме предложили разрешить водителям удаленно обжаловать штрафы ГИБДД 05:39, Общество СМИ узнали о планах боевиков ИГ напасть на участников фестиваля молодежи 04:43, Общество СМИ сообщили о планах властей засекретить информацию о долгах россиян 04:41, Общество Курды в Киркуке вступили в бой с наступающей иракской армией 04:13, Политика «Почта России» предложила брать пошлину с интернет-покупок дороже €50 03:58, Бизнес Грузовое судно повредило причал в порту под Одессой 03:41, Общество Число жертв при теракте в Сомали увеличилось до 276 02:43, Общество Победитель выборов в Австрии засомневался в альянсе с националистами 02:32, Политика
Polymetal увеличил квартальное производство золота почти на 40%
Бизнес, 10:09
0
Polymetal увеличил квартальное производство золота почти на 40%

Горнорудная компания Polymetal («Полиметалл») Александра Несиса опубликовала отчетность за третий квартал 2017 года. Согласно пресс-релизу компании, квартальное производство золота по сравнению с прошлым годом выросло на 38%.

Всего за квартал Polymetal произвел 470 тыс. унций в золотом эквиваленте, что на 26% больше аналогичного периода 2016 года. В компании связали это с ростом показателей на предприятиях Албазино, Майское, Светлое и Варваринское. Объем продаж в третьем квартале составил $546 млн.

Всего за девять месяцев 2017 года производство компании составило 1 028 тыс. унций золотого эквивалента. При этом квартальное производство серебра в Polymetal снизилось на 7%, что в компании объяснили запланированным снижением содержаний на подземном руднике Дукат.

Компания Polymetal занимается добычей и геологоразведкой в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае и на Чукотке. Международные активы компании расположены в Казахстане и Армении. Крупнейшими акционерами компании являются группа «ИСТ» Александра Несиса (27,13%) и PPF Group Петра Келлнера (около 13%).

В начале октября пакет акций компании в размере 7,56% приобрел банк «Открытие».

Теги: Polymetal , золото , добыча золота
Главное
Суд оштрафовал Telegram за отказ сотрудничать с ФСБ Политика
Материалы по теме
Банк «Открытие» получил пакет акций Polymetal Бизнес
Polymetal выкупит долю бывшего партнера Абрамовича в месторождении золота Бизнес
«Полиметалл» докупит 25% в медном месторождении Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку