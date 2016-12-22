В США прошел рэп-баттл между Oxxxymiron’ом и Dizaster’ом

В лос-анджелесском клубе Los Globos прошел рэп-баттл между российским рэпером Oxxxymiron’ом (Мироном Федоровым) и американцем ливанского происхождения Dizaster'ом (Баширом Ягами). Платная трансляция поединка была доступна в ночь с 15 на 16 октября на сайте организатора баттла KOTD.
Результаты поединка, проходящего в рамках мероприятия WorldDomination VII (WDVII), судьи не огласили. Oxxxymiron — первый русскоязычный рэпер в истории турнира World Domination, на рэп-баттле он читал на английском языке.
Как сообщал ранее РБК, по самым скромным подсчетам (продажа 1400 билетов по цене в $50 за штуку и минимум одна рекламная интеграция в ролик ($30 тыс.), баттл мог принести организаторам $100 тыс. дохода.
Накануне, 14 октября, российский телеканал ТВ-3 заявил, что договорился с KOTD о трансляции баттла и предупредил правообладателя о «крупной неустойке» в случае, если картинка не будет предоставлена. Эту информацию РБК опроверг представитель канадской баттл-площадки KOTD Трой Дэниелc: «Контракта не было, а потому речи о соблюдении его условий не идет. Так часто бывает в бизнесе, что в последнюю минуту договоренностей достичь не удается», — подчеркнул он.
В свою очередь Oxxxymiron также в своем Twitter опроверг показ баттла, добавив, что не хотел бы, чтобы «ТВ изворачивало это по-своему». По словам артиста, баттл выйдет на канале KOTD «с русскими субтитрами в течение суток».