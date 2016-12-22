ФСБ изъяла в Комсомольске-на-Амуре черную икру стоимостью 50 млн руб.

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники ФСБ изъяли почти тонну черной икры, стоимость которой составляет 50 млн руб, сообщила ТАСС представитель управления ФСБ по Хабаровскому краю Ольга Алькина.

Была пресечена деятельность участников преступной группы, которые «организовали канал поставки незаконно добытой черной икры из Хабаровского края в западные регионы России», рассказала она. Во время обысков изъяли 937 кг осетровой икры, которая была упакована в ​пластиковые контейнеры по 0,5 литра. «По предварительным оценкам, стоимость данной партии могла бы превысить 50 млн руб.», — отметила Алькина.

По ее словам, сотрудники ФСБ задержали трех россиян: жителя Комсомольска-на-Амуре, его 52-летнюю пособницу и 58-летнего жителя Приморского края, который приехал в город. Против них возбуждено уголовное дело о незаконном обороте особо ценных водных биологических ресурсов, которые принадлежат к видам, занесенным в Красную в книгу.

Другой представитель управления ФСБ по Хабаровскому краю Илья Гудков отметил, что оба мужчины признали свою вину и сотрудничают со следствием, в то время, как женщина обвинения отрицает. ​«Ее заключили под стражу, в настоящее время она находится в СИЗО», — добавил он. ​