СМИ сообщили о планах властей засекретить информацию о долгах россиян

Информацию о судебных задолженностях россиян могут засекретить, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники, близкие к правительству.

Министерство связи и массовых коммуникаций ведет переговоры с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) о предоставлении таких данных только тем, кто авторизуются через портал госуслуг, рассказали собеседники издания. Таким образом, россияне смогут увидеть информацию только о себе, пояснили они.

В Минкомсвязи данные о переговорах с ФССП не подтвердили, но и не опровергли, пишет газета. В ведомстве отметили, что в настоящее время судебную задолженность можно проверить на сайте ФСПП, информация в отношении любого гражданина находится в открытом доступе.

Также данные о долгах можно посмотреть на едином портале госуслуг, там они доступны только после авторизации через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), добавили в Минкомсвязи.