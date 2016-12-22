Число жертв при теракте в Сомали увеличилось до 276

Число погибших в результате взрыва в столице Сомали Могадишо 14 октября увеличилось до 276, сообщил министр информации Сомали Абдирахман Осман на своей странице в Twitter.

«Число жертв возросло до 276, еще около 300 человек получили ранения в результате варварского нападения группы террористов Аш-Шабаб (запрещена в России)», — написал он.

Накануне, 15 октября, сообщалось о 231 погибших при взрыве в Могадишо. Начиненный взрывчаткой грузовик взорвался возле здания гостиницы в районе Ходан 14 октября. Представитель полиции Мохаммед Хусейн сообщал, что многие из пострадавших погибли от полученных травм в больницах.​ Власти признали теракт «национальной катастрофой».