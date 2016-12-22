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В скорой помощи заявили о напряженном графике в день смерти Марьянова
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В скорой помощи заявили о напряженном графике в день смерти Марьянова
Общество, 02:04
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В скорой помощи заявили о напряженном графике в день смерти Марьянова

Журналисты связались с подстанцией в Лобненском районе Московской области и спросили по поводу возможных проверок в связи с тем, что скорая якобы оперативно не выехала на вызов к актеру Дмитрию Марьянову, сообщает телеканал РЕН ТВ.

В скорой помощи отказались предоставлять информацию, указав, что журналисты обратились в диспетчерскую. Однако там признали, что день был напряженный, а всего в автопарке подстанции шесть машин.

О возможной проверке подстанции в Лобне сообщила пресс-служба Росздравнадзора. Там отметили, что этим займется территориальный орган ведомства по Москве и Московской области.

По информации РЕН ТВ, друзья актера «на протяжении 20 минут пытались уговорить врачей скорой приехать за мужчиной, которому внезапно стало плохо». После этого, как пишет телеканал, друзья решили довезти его до больницы самостоятельно.

Памяти Дмитрия Марьянова. Фоторепортаж Еще 6 фото
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Издание Life сообщало, что в скорой помощи друзьям актера заявили, что не смогут оперативно приехать на вызов из-за большого количества других вызовов. Издание также отмечало, что друзья повезли его в больницу самостоятельно, однако актер скончался по дороге.

Дмитрий Марьянов умер 15 октября на 48-ом году жизни. Источник агентства «Интерфакс» в медицинских кругах сообщал, что ему стало плохо в машине, в которой он находился в качестве пассажира. Друзья актера остановили автомобиль около поста ГАИ, рассказал собеседник агентства. После туда приехала скорая и отвезла его в больницу, однако спасти его не удалось.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, Марьянов умер из-за того, что у него оторвался тромб.

Источник РБК, близкий к окружению актера рассказал, что в последнее время он испытывал проблемы со здоровьем. Около двух недель назад Марьянова со съемок доставили в больницу с кровоизлиянием, добавил собеседник РБК.

Теги: скорая помощь , Дмитрий Марьянов
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