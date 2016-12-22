В Лобне проверят станцию скорой помощи после смерти Марьянова

Росздравнадзор проверит станцию скорой помощи в подмосковном городе Лобня после сообщений, что актер Дмитрий Марьянов мог умереть из-за того, что скорая помощь якобы отказалась приехать к нему на вызов. Об этом ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области начнет проверку по данному инциденту», — сообщили в ведомстве.