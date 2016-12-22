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Израиль заявил об обстреле с территории Египта
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Израиль заявил об обстреле с территории Египта
Политика, 23:35
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Израиль заявил об обстреле с территории Египта

Из приграничных районов Египта на Синайском полуострове в направлении Израиля были запущены две ракеты, говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.

«Некоторое время назад две ракеты были запущены из района Синайского полуострова по региональному совету Эшколь», — говорится в сообщении.

Ранее, 9 октября, Армия обороны Израиля сообщила о запущенной ракете с территории сектора Газа. Ракета разорвалась на открытой местности в регионе Эшколь. В результате случившегося никто не пострадал.

Ответственность за произошедшее власти Израиля возложили на исламистское движение ХАМАС. В ответ на запуск ракеты израильские военнослужащие нанесли танковые удары по позициям ХАМАС в южной части сектора Газа.

Теги: ракеты , Израиль , Египет , обстрел
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