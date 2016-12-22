Тиллерсон не исключил подписания второго ядерного соглашения по Ирану

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон может заключить второе ядерное соглашение по Ирану, пообещал сотрудничать с партнерами по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.

По его словам, новое соглашение может быть не связано с СВПД. «Президент [США] хочет, чтобы стратегия по Ирану была более комплексной. Мне кажется, что бывшая администрация [президента США] долгое время неправильно оценивала отношения с Ираном и решение проблемы ядерной программы», — заявил Тиллерсон. По его словам, курс президента США Дональда Трампа является «последовательным». Тиллерсон подчеркнул, что Трамп «намерен ликвидировать множество недоработок», которые существуют в СВПД.

Трамп 15 октября обнародовал новую стратегию противодействия Ирану. Американский лидер считает, что Тегеран не выполняет условия ядерного соглашения. В частности, Иран не дает проводить инспекции своих ядерных объектов. Из-за этого США могут разорвать ядерное соглашение и ввести новые антииранские санкции. Трамп также обвинил Иран в поддержке запрещенных в России террористических группировок «Аль-Каида» и «Талибан», а также передаче технологий для Северной Кореи.

В ответ президент Ирана Хасан Роухани пообещал и дальше расширять баллистическую программу страны. «Иранская нация никогда не будет склоняться перед любым иностранным давлением. Иран и [ядерная] сделка сейчас сильнее, чем когда-либо», — подчеркнул Роухани. По его словам, действия США приведут Вашингтон к изоляции.

В российском МИД «с сожалением» встретили новую стратегию США по Ирану. По словам директора департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаила Ульянова, «политика, направленная на подрыв СВПД и доверия к нему, действительно наносит серьезный удар по усилиям обеспечить нераспространение ядерного оружия».

По словам Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности​ Федерики Могерини, США не могут в одностороннем порядке покинуть ядерное соглашение по Ирану. Она призвала международное сообщество не допустить «развала» СВДП.

Сегодня, 15 октября, глава МИД Ирана Джавад Зариф сообщил, что Тегеран может выйти из ядерного соглашения, если США восстановят санкции против республики. «Если санкции будут снова введены в тех отраслях, что представляют для нас особую важность, таких как продажа нефти, судоходство и страхование морских перевозок, продажу самолетов, у нас будет право на то, чтобы принять решение в пользу выхода из ядерной сделки», — пояснил Зариф.

Иран совместно с США, Россией, Германией, Францией, Великобританией и КНР в 2015 году подписали СВПД. В соглашении указывалось, что Евросоюз и ООН отменяют антииранские санкции в обмен на ограничение ядерной программы республики. СВПД вступил в действие в 2016 году, с того времени импорт Ирана в Евросоюз достиг $6,5 млрд.