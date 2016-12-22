Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,82 57,45 EUR Нал. 68,35 67,68 USD Бирж. 57,16 -0,54 EUR Бирж. 67,64 -0,58 USD ЦБ. 57,62 -0,07 EUR ЦБ. 68,14 -0,30 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5461,00 -345,91 ММВБ 2098,77 +0,18% РТС 1156,64 +1,11% Brent 57,20 +1,42% DJIA 22871,72 +0,13% Nasdaq 6605,80 +0,22% FTSE 7535,44 -0,28%
Тиллерсон не исключил подписания второго ядерного соглашения по Ирану
Лента новостей
Чемпионат России по футболу. «Зенит» — «Арсенал». Онлайн 19:00, Спорт МИД Ирака подтвердил закрытие Ираном границы с Курдистаном 18:54, Политика В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины пенсионера 18:36, Общество Путин прибыл на фестиваль молодежи и студентов в Сочи 18:22, Общество В Сочи открылся Всемирный фестиваль молодежи и студентов 17:52, Общество «Заказчик убийства» Вороненкова впервые публично ответил на обвинения 17:41, Политика PayPal опередила по капитализации American Express 17:38, Финансы Вратарь индонезийской команды умер после столкновения с одноклубником 17:26, Спорт Спасатели нашли потерявшегося в лесу Нижегородской области мальчика 17:21, Общество В Москве эвакуировали Центральный дом художника 16:56, Общество В Ивановской области из-за взрыва бытового газа пострадали два человека 16:42, Общество В Москве задержали двоих мужчин за вооруженное нападение на «Пятерочку» 16:39, Общество В Гидрометцентре опровергли данные о «первом снеге» в Подмосковье 16:20, Общество В Новой Москве арестовали убившего парикмахера мужчину 16:13, Общество Глава Минздрава призвала уделять больше внимания «молодеющему» инсульту 16:05, Общество В Сирии начался завершающий этап по освобождению Ракки 15:35, Политика Число погибших при теракте в Сомали возросло до 189 15:24, Общество Южная Корея призвала КНДР решить ядерную проблему за столом переговоров 14:23, Политика Моуринью отказался остаться в «МЮ» до конца карьеры 14:11, Спорт МИД Ирана опроверг закрытие границы с Курдистаном 14:08, Политика Саакашвили заявил о депортации своего соратника с Украины 13:59, Политика ТВ-3 предупредил организатора баттла Oxxxymiron'а о «крупной неустойке» 13:16, Технологии и медиа В Воронежской области сбежавший из зоосада медведь убил одного человека 13:16, Общество Метеорологи рассказали о мокром снеге в Подмосковье 13:09, Общество На острове Пхукет утонул российский турист 12:54, Общество В Сомали жертвами взрывов стали 85 человек 12:34, Политика Явка на выборах президента Киргизии выросла до 23,7% 12:19, Политика Самолет вернулся во Внуково из-за задымления на борту 12:17, Общество
Тиллерсон не исключил подписания второго ядерного соглашения по Ирану
Политика, 19:44
0
Тиллерсон не исключил подписания второго ядерного соглашения по Ирану

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон может заключить второе ядерное соглашение по Ирану, пообещал сотрудничать с партнерами по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.

По его словам, новое соглашение может быть не связано с СВПД. «Президент [США] хочет, чтобы стратегия по Ирану была более комплексной. Мне кажется, что бывшая администрация [президента США] долгое время неправильно оценивала отношения с Ираном и решение проблемы ядерной программы», — заявил Тиллерсон. По его словам, курс президента США Дональда Трампа является «последовательным». Тиллерсон подчеркнул, что Трамп «намерен ликвидировать множество недоработок», которые существуют в СВПД.

Трамп 15 октября обнародовал новую стратегию противодействия Ирану. Американский лидер считает, что Тегеран не выполняет условия ядерного соглашения. В частности, Иран не дает проводить инспекции своих ядерных объектов. Из-за этого США могут разорвать ядерное соглашение и ввести новые антииранские санкции. Трамп также обвинил Иран в поддержке запрещенных в России террористических группировок «Аль-Каида» и «Талибан», а также передаче технологий для Северной Кореи.

В ответ президент Ирана Хасан Роухани пообещал и дальше расширять баллистическую программу страны. «Иранская нация никогда не будет склоняться перед любым иностранным давлением. Иран и [ядерная] сделка сейчас сильнее, чем когда-либо», — подчеркнул Роухани. По его словам, действия США приведут Вашингтон к изоляции.

Кремль счел угрозой миру выход США из ядерной сделки с Ираном
Политика

В российском МИД «с сожалением» встретили новую стратегию США по Ирану. По словам директора департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаила Ульянова, «политика, направленная на подрыв СВПД и доверия к нему, действительно наносит серьезный удар по усилиям обеспечить нераспространение ядерного оружия».

По словам Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности​ Федерики Могерини, США не могут в одностороннем порядке покинуть ядерное соглашение по Ирану. Она призвала международное сообщество не допустить «развала» СВДП.

Сегодня, 15 октября, глава МИД Ирана Джавад Зариф сообщил, что Тегеран может выйти из ядерного соглашения, если США восстановят санкции против республики. «Если санкции будут снова введены в тех отраслях, что представляют для нас особую важность, таких как продажа нефти, судоходство и страхование морских перевозок, продажу самолетов, у нас будет право на то, чтобы принять решение в пользу выхода из ядерной сделки», — пояснил Зариф.

Иран совместно с США, Россией, Германией, Францией, Великобританией и КНР в 2015 году подписали СВПД. В соглашении указывалось, что Евросоюз и ООН отменяют антииранские санкции в обмен на ограничение ядерной программы республики. СВПД вступил в действие в 2016 году, с того времени импорт Ирана в Евросоюз достиг $6,5 млрд.
Теги: США , Иран , ядерная программа , Рекс Тиллерсон
Главное
Госдеп рассказал о поставленных Трампом сроках переговоров с КНДР Политика
Материалы по теме
Иран заговорил о возможном выходе из ядерной сделки Политика
Саудовская Аравия поддержала стратегию Трампа в отношении Ирана Политика
Генсек ООН выразил надежду на сохранение ядерного соглашения по Ирану Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку