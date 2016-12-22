МИД Ирака подтвердил закрытие Ираном границы с Курдистаном

МИД Ирака подтвердил закрытие властями Ирана пограничных переходов с Иракским Курдистаном (курдская автономия в составе Ирака). Об этом со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Ирака сообщает Reuters.

По данным иракского МИДа, Иран принял такое решение по просьбе Багдада. При этом ранее Reuters со ссылкой на ISNA сообщал, что Тегеран опровергал эту информацию: «Как мы и говорили ранее, мы закрыли наше воздушное пространство с курдским регионом по просьбе иракского правительства. И, насколько я знаю, ничего больше не происходило в этом регионе», — пояснял представитель иранского МИДа.

О том, что власти Ирана закрыли сухопутную границу с курдской автономией, сообщал со ссылкой на собственные источники арабский телеканал «Аль-Маядин». Причину закрытия издание не называло. По данным Tasnim news, Иран принял решение закрыть границу после проведения референдума о независимости курдов.

Кроме того, по данным Reuters, в этот же день, 15 октября, в Курдистан прибыл иранский генерал-майор и командующий спецподразделением «Эль-Кудс» Касем Сулеймани, который планировал провести переговоры по теме урегулирования конфликта между курдами и иракскими властями.

Эскалация конфликта в регионе началась после того, как 25 сентября в Иракском Курдистане был проведен референдум о независимости. Большинство проголосовавших выступили за отделение автономии от Ирака, однако Ирак, Иран и Турция не признали итогов плебисцита и пригрозили санкциями. Кроме того, иракские власти приняли решение прекратить авиасообщение с курдской столицей​ Эрбилем.