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В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины пенсионера
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В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины пенсионера
Общество, 18:36
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В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины пенсионера

Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали 63-летнего пенсионера, подозреваемого в убийстве пожилой женщины. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России по Москве.

По версии следствия, пенсионер напал на женщину в одном из московских парков и нанес ей множественные удары острым предметом. Также он нанес ей не менее пяти ударов кирпичом по голове. Женщина скончалась на месте.

Позднее полиция задержала пенсионера, на допросе он признал свою вину. Против мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В конце сентября в  Шпаковском районе Ставропольского края пенсионер застрелил двух человек из автомата. По данным следствия, в ворота частного дома пенсионера постучали. Мужчина вышел из дома и увидел 43-летнего мужчину, а также 16-летнего и 19-летнего молодых людей. У них возник конфликт «из-за малозначительного» повода.

Пенсионер зашел в дом, взял автомат и открыл огонь по людям. В результате обстрела 43-летний мужчина погиб на месте, 16-летний подросток позднее скончался в больнице. По данным региональной «Комсомольской правды», пенсионер обстрелял цыган, которые собирали ненужный металлолом в селе Сегилеевское. Против пенсионера возбудили уголовные дела по факту убийства двух лиц общеопасным способом, покушения на убийство и незаконного приобретения и хранения оружия.

Теги: Москва , пенсионер , Убийство
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