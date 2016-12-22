Путин прибыл на фестиваль молодежи и студентов в Сочи

Президент Владимир Путин прибыл в Большой ледовый дворец в Сочи, где проходит церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Об этом сообщает «РИА Новости».
Как ранее сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин в рамках фестиваля планировал «побеседовать с молодежью». «Это будет живая беседа без какой-то конкретной повестки дня», — заявил Песков. В беседе также примет участие президент Всемирной Федерации демократической молодежи Никос Пападимитриу.
По данным «Интерфакса», в зале Ледового дворца на церемонии открытия находятся около 10 тыс. человек из 150 стран мира. Всего в Сочи для участия в фестивале прибыли около 30 тыс. молодых людей. Мероприятие пройдет с 15 по 22 октября на территории Олимпийского парка. Россия принимает ВФМС в третий раз, однако в Сочи он проходит впервые.