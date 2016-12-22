В Москве эвакуировали Центральный дом художника

В Москве более 30 человек были эвакуированы из Центрального дома художника на Крымском Валу из-за задымления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время из здания эвакуированы более 30 человек из-за задымления. В концертном зале помещения присутствует запах горящей проводки», — рассказал источник.

Накануне в Москве в здании театра Стаса Намина в Нескучном саду произошел пожар. Сообщение о возгорании по адресу: улица Крымский Вал, дом 9, строение 33, поступило в экстренные службы в 00:37 мск. Пожар возник в подвале трехэтажного здания театра. Площадь пожара составляла 400 кв. м.

В ликвидации последствий возгорания участвовали более 90 пожарных и более 20 единиц техники. Пожар был потушен в 03:50 мск. Данных о пострадавших не поступало.