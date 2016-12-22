В Ивановской области из-за взрыва бытового газа пострадали два человека

Два человека пострадали в результате взрыва бытового газа в деревне Лобаны Юрьевецкого района Ивановской области. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Ивановской области.

Сообщение о хлопке 50-литрового баллона с бытовым газом поступило в МЧС 15 октября в 12:12 мск. Взрыв произошел в двухэтажном кирпичном доме по адресу: улица Волжская, дом 1, квартира 12.

В результате взрыва частично обрушилась перегородка квартиры. Двух пострадавших госпитализировали в ЦРБ Кинешмы.

Работники Следственного комитета России (СКР) по Ивановской области начали проверку по факту взрыва газа в жилом доме. Об этом говорится в сообщении на сайте СКР.

По предварительным данным, 68-летняя жительница дома попросила соседа поменять баллон с бытовым газом, который находился в ванной комнате ее квартиры. Во время замены баллона произошли утечка и хлопок газа, который выбил окна и повредил стены квартиры. Также были выбиты входные двери соседних квартир. Женщина получила ожоги лица и конечностей, мужчина получил ожог второй-третьей степени (36% тела).