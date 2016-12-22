В Москве задержали двоих мужчин за вооруженное нападение на «Пятерочку»
Общество, 16:39
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В Москве задержали двоих мужчин за вооруженное нападение на «Пятерочку»
Полиция задержала двоих мужчин за вооруженной нападение на магазин «Пятерочка» на северо-востоке столицы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
По данным собеседника агентства, полицейские получили информацию о нападении в 14:08. Инцидент произошел по адресу улица Абрамцевская, 4. Четверо неизвестных напали на сотрудника «Пятерочки», забрали товары, после чего попытались скрыться на белом автомобиле Hyundai.
Полицейские объявили план «Перехват», в результате автомобиль с двумя подозреваемыми был задержан. По факту нападения проводится проверка.