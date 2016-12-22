В Гидрометцентре опровергли данные о мокром снеге в Подмосковье

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд опроверг данные о том, что в Подмосковье выпал снег. Об этом он сообщил ТАСС.
«Гидрометцентр не подтверждает выпадение снега в Московской области. Ни одна официальная структура Гидрометцентра не фиксировала снег», — заявил Вильфанд. По его словам, синоптики и аппаратура следят за всеми изменениями погоды.
«Можно на кого угодно ссылаться, но они не наблюдают. К сожалению, не все информационные структуры понимают какая информация достоверна и ссылаются на службы, которые не ведут наблюдения», — пояснил Вильфанд.
Он подчеркнул, что в Подмосковье не было подходящих метеоусловий для образования снега. По словам Вильфанда, ни в одном из населенных пунктов Московской области температура воздуха ночью не была ниже трех градусов. «Максимальное значение осадков для Московской области минувшей ночью — 1 мм и то в виде дождя. Ничего другого не зафиксировано», — добавил директор Гидрометцентра.
Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщала РБК, что синоптики не зафиксировали выпадение снега в Подмосковье. Однако, как сообщали очевидцы, дождь вперемешку с мокрым снегом шел на севере Подмосковья и в Подольском районе. «На земной поверхности снега нет, так как сейчас температура больше пяти градусов. В атмосфере же мокрый снег был, но до по поверхности не успевал дойти», — отметила Позднякова.