В Новой Москве арестовали убившего парикмахера мужчину

Следственный комитет сообщил об аресте мужчины, убившего в 24-летнего парикмахера в Троицком районе Новой Москвы. Как сообщает СК по региону, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в пятницу, 13-го октября, в ходе ссоры «на почве личных неприязненных отношений» обвиняемый нанес молодому человеку заостренным металлическим прутом не менее четырех ударов в грудь. После нападения обвиняемый скрылся с места происшествия, потерпевший от полученных травм скончался на месте.

По словам сенатора Совфеда Антона Белякова, погибший — парикмахер Дастан Адеханов, который приехал в Россию из Узбекистана на заработки. 12-го Адеханов постриг обвиняемого, однако мужчина вернулся на следующий день, заявив, что стрижка ему не понравилась.

Обвиняемый не мог объяснить, что именно ему не нравится в прическе, однако Адеханов попытался ее исправить: «Оставшийся недовольным результатом, отмороженный придурок вытащил парня на улицу, в руках его каким-то образом оказался приготовленный заранее шампур, которым он и нанес три удара в сердце своего «обидчика», — сказано в сообщении Белякова, опубликованном в Fасеbook. Парламентарий отметил, что никто из очевидцев не стал вмешиваться в ситуацию.