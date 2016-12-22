Саакашвили заявил о депортации своего соратника с Украины

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его соратника Кобу Накопию не пустили на Украину. Об этом Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook.
«Задержали в аэропорту Борисполя и приняли решение о его депортации без объяснения причин», — написал политик. Как уточнил Саакашвили, Накопию депортировали по решению Службы безопасности Украины (СБУ).
Ранее суд в Львовской области признал Михаила Саакашвили виновным в незаконном пересечении польско-украинской границы и наказал политика штрафом в размере 3400 грн (около 7,5 тыс. руб.).
Инцидент на пропускном пункте Шегини на польско-украинской границе произошел 10 сентября. Саакашвили, который ранее был лишен украинского гражданства, вместе со своими сторонниками прорвал оцепление пограничников и прошел на территорию Украины.