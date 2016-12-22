Явка на выборах президента Киргизии выросла до 23,7%

Явка на президентских выборах в Киргизии по состоянию на 13:00 по местному времени выросла до 23,7%. Об этом говорится на сайте ЦИК страны.

Согласно этим данным, к 13.00 проголосовали 718,5 тыс. человек. Всего для участия в выборах зарегистрировались более 3 млн избирателей, предоставивших свои биометрические данные.

Как сообщает ЦИК, наиболее высокая явка — 31,43% — зарегистрирована в городе Ош, в столице активность избирателей в районе 27%. В учреждениях МИД страны за границей проголосовали 707 человек (3,81%).

​В Киргизии в воскресенье, 15 октября, начались президентские выборы. Избирательные участки открылись в 8:00. Как сообщала глава местного ЦИК Нуржан Шайлдабекова, в Киргизии открыто 2,3 тыс. избирательных участков, в том числе 37 за рубежом и 33 дополнительных.





