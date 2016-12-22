СМИ узнали о решении Ирана закрыть сухопутную границу с Курдистаном

Власти Ирана приняли решение закрыть наземную границу с Иракским Курдистаном (курдская автономия в составе Ирака). Об этом со ссылкой на источники соообщает арабский телеканал «Аль-Маядин».

Причину данного решения издание не называет.

При этом, как сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник, в Курдистан прибыл иранский генерал-майор и командующий спецподразделением «эль-Кудс» Касем Сулеймани. По словам собеседника агентства, генерал намерен провести переговоры по теме эскалации регионального конфликта между курдами и Багдадом.

В конце сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Результаты голосования показали, что большинство курдов выступили за независимость региона. Ирак, Иран и Турция не признали итоги референдума. Страны пригрозили Иракскому Курдистану санкциями и блокадой, а Багдад остановил авиасообщение с курдской столицей — Эрбилем.

Отложить референдум иракских курдов призывали и в Белом доме: в США заявили, что проведение голосования отвлечет власти Ирака от борьбы с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство», а также дестабилизирует ситуацию в регионе.