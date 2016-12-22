В Якутии нетрезвый водитель сбил семерых детей

В селе Огородтах республики Якутия нетрезвый водитель наехал на семерых несовершеннолетних, в результате аварии один подросток погиб. Об этом говорится на сайте МВД по региону.

По данным полиции, инцидент произошел накануне, 14 октября, в 22:00 по местному времени. Подростки шли вдоль дороги по стороне движения автомобиля, за которым находился нетрезвый водитель. В момент аварии 43-летний мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«Причину наезда водитель пояснил тем, что не заметил пешеходов», — сказано в сообщении. В МВД уточняют, что на месте аварии отсутствовало уличное освещение, а «все пешеходы» были одеты в темный цвет. В результате происшествия погиб 15-летний подросток, еще трое детей были госпитализированы.​

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».