В Новой Москве у водителя украли 4 млн руб после ДТП

В Новой Москве неизвестные на Lada Priora врезались в машину Mercedes и украли у ее водителя 4 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД, передает «Интерфакс».



По словам собеседника агентства, инцидент произошел на 27-м км Боровского шоссе около поселения Внуковское. Трое неизвестных, управляя машиной Lada Priora, врезались в Mercedes, избили водителя и украли у него сумку с деньгами, а затем скрылись с места происшествия.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж).