В кампусе университета в Вирджинии произошла стрельба

В кампусе Университета Вирджинии (Virginia State University) в городе Сент-Питерсберг вечером в субботу 14 октября произошла стрельба, говорится в сообщении полиции в Twitter.

Правоохранители сообщают, что университетский кампус закрыт и просят граждан избегать его территорию. В другом твите полиция сообщает, что ведет мероприятия на территории кампуса и по прежнему просить воздержаться от его посещения.

Полиция пока не называет примет и имени подозреваемого.

Как передает телеканал CBS News, по меньшей мере один человек ранен в область таза и отправлен в госпиталь. По словам источника телеканала, его жизни ничто не угрожает. В кампус, как выяснил телеканал, не допускаются автомобили, однако туда можно попасть пешком.

По информации источника телеканала, стрельбе предшествовала драка.

В 2007 году в Виргинском политехническом институте в городе Блэксберг произошла стрельба. В инциденте погибли 32 человека. Ранения получили 25 человек. Стрелком оказался студент университета китайского происхождения Чо Сын Хи. После расстрела людей он совершил самоубийство.

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