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Экс-стратег Трампа предрек ему победу на президентских выборах 2020 года
Политика, 06:11
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Экс-стратег Трампа предрек ему победу на президентских выборах 2020 года

Дональд Трамп сможет выиграть на президентских выборах 2020 года, заявил бывший главный советник президента США по стратегическим вопросам Стив Бэннон на конференции американских консерваторов в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Бэннон уверен, что Трамп не только сохранит свой пост до 2020 года, но и получит 400 голосов выборщиков в 2020 году. Таким образом он ответил на публикацию издания Vanity Fair, где со ссылкой на двух источников утверждалось, что Бэннон оценивает шанс Трампа пробыть отведенный ему президентский срок до конца в 30%.

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Политика

Для того, чтобы выиграть президентские выборы в США, нужно не менее 270 голосов выборщиков из 538. Дональд Трамп победил на выборах в ноябре 2016 года. Тогда за него отдали свои голоса 304 выборщика.

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Стив Бэннон, занимавший одну из ключевых позиций в предвыборном штабе Трампа в 2016 году, покинул пост советника президента США по стратегическим вопросам 18 августа 2017 года. Его позиции в Белом доме были ослаблены после того, как главой аппарата стал Джон Келли. Трамп подозревал, что утечки информации из Белого дома, компрометирующие советника по национальной безопасности Герберта Макмастера, связаны с Бэнноном. Кроме того, он вступил в конфликт с дочерью президента, Иванкой Трамп, и ее супругом — Джаредом Кушнером. После ухода из Белого дома Бэннон вернулся на место генерального директора новостного сайта Breitbart News.

Теги: Дональд Трамп , Выборы , Стив Бэннон
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