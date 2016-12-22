Саудовская Аравия поддержала стратегию Трампа в отношении Ирана

Саудовская Аравия поддерживает новую стратегию США в отношении Ирана, заявил в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Глава Саудовской Аравии подчеркнул понимание новой администрацией Белого дома «агрессивной активности и поддержки терроризма» Ираном. Саудовский монарх подчеркнул необходимость координации усилий США со своими союзниками «для достижения безопасности».

Ранее сообщалось, что 13 октября президент Дональд Трамп в Конгрессе обнародовал новую стратегию в отношении Ирана. Глава государства заявил, что Тегеран не выполнил своих обязательств по заключенной в 2015 году ядерной сделке и продолжает поддерживать терроризм на Ближнем Востоке.

Трамп предложил реанимировать традиционную американскую политику в регионе с опорой на традиционные союзы, чтобы «стабилизировать баланс сил». Кроме того, американское правительство предпримет меры по сокращению внешнего финансирования иранского правительства и Корпуса стражей исламской революции.

Основной задачей США Трамп видит помешать Ирану обзавестись ядерным оружием. В этой связи он намерен дезавуировать ядерную сделку, о чем предупреждал еще 5 октября. В случае, если Трамп все же подтвердит, что соглашение отвечает интересам США, у конгресса есть 60 дней, чтобы ввести новые санкции в отношении Ирана, взамен тех, что были сняты в 2015 году.

Иран в ответ на озвученную Трампом стратегию пообещал ускорить программу разработки баллистических ракет. В Тегеране подчеркнули, что нынешнее правительство США «серьезно подрывает принцип переговорного процесса на мировой арене» и «не хочет выполнять международные обязательства».

Ядерная сделка с Ираном о приостановке его ядерной программы в обмен на снятие санкций заключена в июле 2015 года. Подписантами соглашения стали страны «шестерки» (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия) и Иран.



