Пожар на территории театра Стаса Намина в Москве потушили

Пожар в складском здании в центре Москвы, где расположен театр Стаса Намина потушен в 3:50, говорится в сообщении ГУ МЧС по Москве.

Как сообщили в ведомстве в 3:04 пожар на складе по улице Крымский Вал дом 9 строение 33 был локализован, в 3:19 открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 400 кв м.

Сведений о пострадавших не поступало.

В тушении пожара, по данным МЧС, принимали участие 94 человека и 27 единиц техники.

Ранее сообщалось, что возгорание в подвале трехэтажного склада на территории театра музыки и драмы Стаса Намина в Москве произошло в 0:37 15 октября. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, по неподтвержденным данным, загорелись костюмы и театральный реквизит.