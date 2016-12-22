Самолет молдавской авиакомпании разбился в Кот-д'Ивуаре

Самолет Ан-26 молдавской авиакомпании ​Valan International Cargo Charte, арендованный французской армией, разбился у побережья близ города Абиджан в Кот​-д'Ивуаре. Об этом сообщает RFI.

Жертвами катастрофы стали четыре человека — члены экипажа самолета, граждане Молдавии. Ранения получили шесть человек, четверо из которых являются гражданами Франции.

Согласно информации агентства Reuters, трое погибших французов являлись военными и один — гражданским специалистом компании.

Самолет выполнял рейс из столицы Буркина-Фасо Уагадугу. Обломки самолета найдены на пляже в районе аэропорта Абиджана, где расположена также вспомогательная база французской армии. Предварительной причиной аварии названы плохие метеоусловия.

Французская армия пользуется услугами чартерных авиакомпаний для логистического обеспечения международной военной операции «Бархан». Она ведется против исламистских формирований, включая «Аль-Каеду», в африканском регионе Сахель, преимущественно, в странах Западной Африки. Операция «Бархан» началась в 2014 году в Мали. Франция помогает подавить исламистский мятеж армиям пяти государств: Мали, Чаду, Буркина-Фасо и Мавритании

На логистической базе в Кот-д'Ивуаре, согласно информации Figaro, находится 950 французских военных.