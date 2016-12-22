Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,78 57,23 EUR Нал. 68,41 67,63 USD Бирж. 57,16 -0,54 EUR Бирж. 67,64 -0,58 USD ЦБ. 57,62 -0,07 EUR ЦБ. 68,14 -0,30 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5798,09 +144,52 ММВБ 2098,77 +0,18% РТС 1156,64 +1,11% Brent 57,20 +1,42% DJIA 22871,72 +0,13% Nasdaq 6605,80 +0,22% FTSE 7535,44 -0,28%
Самолет молдавской авиакомпании разбился в Кот-д'Ивуаре
Лента новостей
Самолет молдавской авиакомпании разбился в Кот-д'Ивуаре 01:55, Общество «Нелюбовь» Андрея Звягинцева получила гран-при Лондонского кинофестиваля 01:21, Общество «Новая газета» заявила об опасности разлитого на дом Латыниной химиката 01:08, Общество Вайнштейна исключили из Американской киноакадемии после секс-скандала 00:46, Общество Песков отказался комментировать информацию СМИ о встрече Путина и Собчак 00:30, Политика Глава Microsoft возложил на КНДР ответственность за атаку вируса WannaCry 14 окт, 23:58, Общество «Барселона» ушла от поражения в матче с «Атлетико» 14 окт, 23:42, Спорт Орешкин рассказал о прогнозе Минэкономразвития на курс рубля 14 окт, 23:15, Экономика В Гватемале задержали главаря банды MS-13 14 окт, 22:41, Общество Володин подтвердил подготовку ответа на санкции США в Госдуме 14 окт, 22:12, Политика Силуанов рассказал о готовности России к ужесточению санкций 14 окт, 21:47, Политика Чемпионат Испании по футболу. «Атлетико» — «Барселона». Онлайн 14 окт, 21:45, Спорт В Москве задержали готовившую резонансные теракты спящую ячейку ИГ 14 окт, 21:36, Общество Боевикам ИГ в Ракке разрешили уйти из города с сотнями заложников 14 окт, 21:26, Политика Дамаск потребовал немедленного вывода турецкой армии из Сирии 14 окт, 21:16, Политика ЦСКА вышел на третье место в чемпионате России по футболу 14 окт, 21:01, Спорт Россию не пригласили на заседание ПАЧЭС на Украине 14 окт, 20:44, Политика Минобороны назвало действия коалиции примером безграмотного планирования 14 окт, 20:24, Политика В МИДе подтвердили подготовку визита Джонсона в Москву 14 окт, 20:23, Политика Путин назвал санкционные списки вредными и просто глупыми 14 окт, 20:12, Политика Остановку поезда нового типа в московском метро объяснили перезагрузкой 14 окт, 20:05, Общество На ВДНХ вандалы повредили монумент с планетами Солнечной системы 14 окт, 19:44, Общество Министр Ткачев не увидел разницы между Индонезией и Кореей 14 окт, 19:33, Общество В Москве состоялся карнавал молодежи и студентов 14 окт, 19:14, Фотогалерея  В Киеве националисты вышли на Марш славы УПА 14 окт, 19:10, Политика Чемпионат России по футболу. «Краснодар» — ЦСКА. Онлайн 14 окт, 19:00, Спорт Андрей Аршавин выиграл второй титул за год 14 окт, 18:54, Спорт В Сомали при взрыве автомобиля погибли 40 человек 14 окт, 18:23, Общество
Самолет молдавской авиакомпании разбился в Кот-д'Ивуаре
Общество, 01:55
0
Самолет молдавской авиакомпании разбился в Кот-д'Ивуаре

Самолет Ан-26 молдавской авиакомпании ​Valan International Cargo Charte, арендованный французской армией, разбился у побережья близ города Абиджан в Кот​-д'Ивуаре. Об этом сообщает RFI.

Жертвами катастрофы стали четыре человека — члены экипажа самолета, граждане Молдавии. Ранения получили шесть человек, четверо из которых являются гражданами Франции.

Согласно информации агентства Reuters, трое погибших французов являлись военными и один — гражданским специалистом компании.

Самолет выполнял рейс из столицы Буркина-Фасо Уагадугу. Обломки самолета найдены на пляже в районе аэропорта Абиджана, где расположена также вспомогательная база французской армии. Предварительной причиной аварии названы плохие метеоусловия.

Французская армия пользуется услугами чартерных авиакомпаний для логистического обеспечения международной военной операции «Бархан». Она ведется против исламистских формирований, включая «Аль-Каеду», в африканском регионе Сахель, преимущественно, в странах Западной Африки. Операция «Бархан» началась в 2014 году в Мали. Франция помогает подавить исламистский мятеж армиям пяти государств: Мали, Чаду, Буркина-Фасо и Мавритании

На логистической базе в Кот-д'Ивуаре, согласно информации Figaro, находится 950 французских военных.

Теги: Крушение , Молдавия , Самолет , Кот-д'Ивуар
Главное
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева получила гран-при Лондонского кинофестиваля Общество
Материалы по теме
В Кот-д'Ивуаре боевики напали на военные части Политика
СМИ сообщили о стрельбе в захваченном солдатами городе в Кот-д'Ивуаре Политика
Солдаты в Кот-д'Ивуаре заявили об обещании властей выплатить $19 тыс. Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку