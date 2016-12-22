«Новая газета» заявила об опасности разлитого на дом Латыниной химиката

Независимый эксперт установил, что машина, а также стены и окна дома журналистки «Новой газеты» Юлии Латыниной были облиты смертельно опасным для здоровья химикатом. Об этом сообщает «Новая газета».

Как заявили в издании, независимый эксперт установил, что примененное вещество — диметилформамид (ДМФА) и высокомолекулярные фталаты. Этот состав, как рассказали газете, представляет высокую степень опасности для жизни и здоровья человека. — максимально допустимая его концентрация — 10мг/м3. Вещество, как говорится в публикации, способно находиться на поверхности после нанесения в течение нескольких суток и представляет опасность для кожи и органов дыхания. «Фталаты относятся к высокоопасным веществам, которые способны образовывать опасные для жизни концентрации даже в незначительных количествах», — говорится в цитируемом «Новой газетой» заключении независимого эксперта.

Издание добавляет, что данный состав, согласно выводам независимой экспертизы, может воздействовать на структуру ДНК, токсичен для печени и почек, репродуктивной и нервной системы, а также органов дыхания. Таким образом, заключает «Новая газета», инцидент с нанесением этого состава на машину и дом Латыниной является «преступлением, совершенным общественно опасным образом».

О нападении на свой дом журналистка Юлия Латынина заявила 19 июля. Инцидент произошел, по ее словам, в ночь с 18 на 19 июля. Дом и машину журналистки опрыскали газом неизвестного состава, который Латынина сравнила с запахом скунса. В полиции заявили, что примененное вещество не представляет опасности для здоровья.

Юлия Латынина 9 сентября уехала из России после нападения, совершенного 3 сентября. Тогда неизвестные подожгли ее автомобиль. По ее словам, она не намерена возвращаться в страну в ближайшее время. Полиция возбудила уголовное дело по факту поджога машины журналистки 10 октября.