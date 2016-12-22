Песков отказался комментировать информацию СМИ о встрече Путина и Собчак

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать появившуюся в СМИ информацию о встрече президента Владимира Путина и телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщает «РИА Новости».

​«Такие сообщения СМИ мы никак не комментируем», — сказал он.

Русская служба Би-би-си 14 сентября рассказала о встрече президента Владимира Путина с телеведущей Ксенией Собчак. Это произошло на съемках фильма об отце телеведущей — политике Анатолии Собчаке, приуроченном к 80-летию со дня его рождения. По словам источников издания, Собчак снимала беседу с Путиным. После съемок у нее состоялся разговор с главой государства наедине.

В публикации газеты «Ведомости» от 1 сентября говорилось, что Кремль рассматривает вариант с женщиной в качестве «спарринг-партнера» для Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году. «Идеальным» кандидатом, по мнению издания, является телеведущая Ксения Собчак как «современная молодая женщина», которая участвует в политике. Путин 5 сентября допустил участие Собчак в выборах.

В конце сентября основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционер Алексей Навальный призвал Ксению Собчакне участвовать в «довольно омерзительной кремлевской игре под названием «Притащим на выборы либеральное посмешище, чтобы отвлечь внимание». Он отметил, что пока Собчак не подтверждала намерения баллотироваться, но вероятность ее участия в выборах высока. Навальный заявил, что Собчак в очередной раз дискредитирует либеральное и оппозиционное движение своими «людоедскими взглядами» на экономику и социальную политику. В свою очередь, Собчак обвинила Навального в попытке «монополизировать оппозиционность» и призвала действовать вместе.



