Глава Microsoft возложил на КНДР ответственность за атаку вируса WannaCry

Власти Северной Кореи ответственны за кибератаку вируса WannaCry, поразившую, заявил президент компании Microsoft Брэд Смит в интервью телеканалу ITV News.

Смит отметил, что «с большой долей уверенности» подозревает Пхеньян в атаке в мае 2017 года на 200 тыс. компьютеров в 150 странах мира. По его мнению, для этого северокорейские власти использовали украденные у Агентства национальной безопасности (АНБ) США.

Смит отметил, что кибератаки, организовываемые правительствами различных стран стали гораздо более частыми и «жесткими». Он считает, что, в то время как общество все больше полагается на технологии. риск для жизненно важных областей жизнедеятельности и функционирования политических институтов растет. Он призвал правительства озаботиться защитой своих граждан от подобного ущерба. «Нам нужно собрать все правительства, как это было сделано в Женеве в 1949 году, чтобы принять «Цифровую Женевскую конвенцию», которая утвердит, что кибератаки против граждан, в особенности, в мирное время, не имеют границ и являются нарушением международного права», сказал президент Microsoft.

Он также призвал не пользоваться уязвимым устаревшим программным обеспечением, которому «место в музее», в частности, оперативной системой Windows XP. Смит отметил, что этой системой до сих пор пользуются многие госучреждения, в частности, госпитали, которые стали жертвой вируса в мае.

Атака WannaCry произошла 12 мая 2017 года. Вирус поразил от 200 тыс. до 300 тыс. компьютеров компаний и государственных ведомств по меньшей мере в 150 странах мира, в том числе, в России. В частности, атака затронула компьютеры «МегаФона», «ВымпелКома»​ и МВД. Вирус-вымогатель блокировал доступ к данным компьютеров и требовал $300 или 600 в биткоинах за его восстановление. По предварительным оценкам, ущерб от атаки WannaCry оценили примерно в $1 млрд.