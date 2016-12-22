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Силуанов рассказал о готовности России к ужесточению санкций
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Силуанов рассказал о готовности России к ужесточению санкций
Война санкций, 21:47
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Силуанов рассказал о готовности России к ужесточению санкций

Глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что Россия готова к ужесточению санкций. Для противодействия им Москва готова сокращать дефицит бюджета, сообщил министр, передает «Интерфакс».

Силуанов отметил, что о готовности России к новым санкциям зачастую на переговорах спрашивают иностранные инвесторы. Министр подчеркнул, что российские власти «максимально что могли, то сделали». «Мы снижаем дефицит бюджета, мы основываемся на том, что в случае изменения каких-то внешних ограничений, мы сможем основываться на своих собственных ресурсах, потому что при снижении дефицита бюджета мы сможем за счет внутренних инвесторов профинансировать наш дефицит бюджета, поскольку видим, что достаточно ликвидности сейчас в экономике, достаточно высокий спрос на наши рублевые активы», — рассказал Силуанов.

При этом министр отметил, что Россия рассчитывает на «разумный подход» со стороны тех стран, которые будут готовить новые санкции. Он пояснил, что санкционные меры наносят ущерб не только России, но и других государствам, а также всей международной финансовой системе. «Мы справимся самостоятельно в случае расширения списка санкций, но с другой стороны, если мы хотим открытости, если мы хотим отсутствия каких-то границ в перетоках капитала, о чем мы все говорим в двадцатках, на ОЭСР и так далее, то, конечно, введение санкций было бы далеко не самым правильным решением», — подчеркнул он.

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В США 12 октября сенаторы выступили с заявлением, в котором высказали недовольство тем, что Трамп медлит с введением новых санкций против России. Так, сенатор Джон Маккей подчеркнул, что президент США должен был еще к 1 октября в соответствии с подписанным в августе законом уточнить санкции против России в области обороны и разведки. Кроме того, в сенате обвинили Трампа в том, что он не принимает значительных усилий для того, чтобы «усилить давление на Москву».

Теги: Антон Силуанов , Санкции
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