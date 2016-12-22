Дамаск потребовал немедленного вывода турецкой армии из Сирии

Сирийские власти требуют от Турции немедленного вывода военных подразделений с севера страны. Об этом сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA со ссылкой на официальный источник в МИДе страны.

В сирийском МИДе особо подчеркнули, что «нынешняя агрессия не имеет никакого отношения к астанинским договоренностям между странами-гарантами», пишет агентство. Кроме того, отметили в МИД Сирии, ввод турецких войск свидетельствует о тесных отношениях между Анкарой и группировкой «Джабхат-ан-Нусра» (запрещена в России).

Официально Анкара объявила о начале операции на севере Сирии 9 октября. Турецкие подразделения пересекли границу с Сирией в ночь на 13 октября. Турецкие военные заявили, что они устанавливают наблюдательные пункты в провинции Идлиб в интересах соблюдения перемирия в этом районе и надзора за поставками гуманитарной помощи.

Соглашения по созданию зоны деэскалации в районе Идлиба, достигнутые в мае в Астане, были утверждены в сентябре. По соглашению наблюдение за соблюдением режима прекращения огня должны обеспечивать военные трех стран: России, Турции и Ирана.