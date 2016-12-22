В МИД подтвердили подготовку визита Джонсона в Москву

Российские дипломаты ведут подготовку к визиту британского министра иностранных дел Бориса Джонсона в Москву. Информацию об этом подтвердил первый замглавы МИД Владимир Титов, говорится в сообщении ведомства.

Титов отметил, что в российском МИД удивлены тем, что Лондон заранее раскрыл информацию о предстоящем визите Джонсона. «Непонятно, правда, почему британцы изменили традиционной дипломатической этике. Обычно сообщения о визите делаются сторонами совместно и ближе к согласованной дате мероприятия», — сказал Титов.

Кроме того, он назвал подход Лондона к предстоящим переговорам «потребительским». По его мнению, британские дипломаты намерены «сотрудничать там, где выгодно Великобритании». «Исходим из того, что взаимодействовать надо по направлениям, где для этого есть общая заинтересованность, а не просто следовать по «улице с односторонним движением», — пояснил Титов позицию Москвы.

По словам замглавы МИД, российские дипломаты намерены обсудить весь спектр вопросов отношений двух стран, а не ограничиваться проблемами обеспечения безопасности на Чемпионате мира по футболу в Москве, как это следует из позиции Лондона. «В числе конкретных вопросов, требующих практического решения, можно упомянуть возобновление деятельности двусторонней Межправительственной комиссии, особенно с учетом востребованности экономического диалога деловыми кругами наших стран. По-прежнему существенно отягощает двустороннее досье визовая проблематика. Здесь также накопилась масса проблем и барьеров, которые необходимо устранять», — рассказал Титов. При этом дипломат отметил, что результат переговоров во многом «будет зависеть от наших партнеров».

Британский МИД анонсировал визит Бориса Джонсона в Россию 13 октября. В заявлении пресс-службы МИД Великобритании отмечалось, что центральными темами переговоров станет ядерная сделка с Ираном и ситуация на Ближнем Востоке. Этот визит должен стать первой поездкой в Россию министра иностранных дел Великобритании за пять лет.