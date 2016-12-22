Остановку поезда нового типа в московском метро объяснили перезагрузкой

Новейший метропоезд «Москва» на десять минут остановился в туннеле метро из-за сбоя программного обеспечения. Об этом говорится в сообщении информационного Twitter московского департамента транспорта.

«Остановка поезда «Москва» на десять минут была связана с перезагрузкой программного обеспечения, после поезд проследовал по графику», — говорится в сообщении.

На предприятии «Метровагонмаш» пояснили, что перезагрузку выполнил машинист из-за сбоя пульта управления. После того как была выполнена перезагрузка, поезд отправился дальше.

Инцидент с остановкой поезда нового поколения «Москва», как сообщал «Интерфакс», произошел утром в субботу. Состав остановился на десять минут на перегоне между станциями «Кузьминки» и «Текстильщики». После этого машинист высадил пассажиров на станции «Текстильщики». Остановка поезда вызвала кратковременный перебой в движении на Таганско-Краснопресненской линии московского метро.